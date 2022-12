PHOTO



«Qui è accaduto l’impensabile». Sono le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che oggi ha visitato le fosse comuni a Bucha, alle porte di Kiev, insieme al primo ministro ucraino Denys Shmyhal. «Piangiamo insieme alla gente di Bucha», ha detto von der Leyen accanto all’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri Josep Borrell, ribadendo la vicinanza dell’Unione europea all’Ucraina. «Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, l’incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato questa città. Qui a Bucha abbiamo visto la nostra umanità distrutta», ha detto Von der Leyen. «Il mondo intero è in lutto con le gente di Bucha. Queste persone - ha aggiunto - stanno difendendo il confine dell’Europa, l’umanità, la democrazia e noi li sosteniamo in questa battaglia». «Ho mostrato le atrocità commesse dalle truppe militari russe contro i civili ucraini», scrive su Twitter il primo ministro ucraino, dicendo che «non perdoneremo mai il nemico per questi crimini. Stiamo lavorando insieme ai nostri partner europei per fermare l’aggressore il prima possibile». Dopo la visita a Bucha, Von der Leyen si è recata quindi a Kiev, dove ha tenuto una conferenza stampa. E rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto: «Il primo giorno del tuo mandato, caro Volodymyr, hai detto: "Abbiamo scelto l’Europa come nostra direzione. Ma l’Europ", hai detto, "l’Europa non è altrove. L’Europa è qui nella nostra mente. E quando l’Europa è nella nostra mente, allora l’Europa verrà anche nel nostro Paese". Oggi più che mai l’Europa è qui. L’Europa è con voi. Slava Ukraini (gloria all’Ucraina)». «Saremo a tua disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per lavorare su questa base comune. L’Ucraina è un’amica, lo sappiamo molto bene. L’Ucraina condivide i nostri valori. E grazie al nostro accordo di associazione, l’Ucraina è già strettamente allineata con la nostra Unione. Quindi accelereremo questo processo il più possibile, assicurandoci che tutte le condizioni siano rispettate», ha aggiunto Von der Leyen, consegnando il questionario sull’adesione all’Unione europea che, ha detto Zelensky, sarà compilato entro una settimana. «La Russia affonderà nel degrado economico, finanziario e tecnologico, mentre l’Ucraina sta marciando verso un futuro europeo», ha sottolineato la presidente della Commissione Ue. «Le esportazioni di merci verso la Russia sono diminuite di quasi il 71%. L’inflazione è di circa il 20% e in aumento. La fiducia delle imprese in Russia è allivello più basso dal 1995. E le menti migliori e più brillanti stanno lasciando il Paese, insieme a più di 700società private. Inoltre, dall’inizio della guerra gli Stati membri hanno già congelato 225 miliardi di euro di beni privati russi nell’Ue», ha spiegato von der Leyen.