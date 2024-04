Salvato da un infarto dalla sua macchina, una Tesla. E' accaduto il primo aprile in Virginia a Max Paul Franklin, che fortunatamente l'ha potuto raccontare su X. «Durante la notte ho avuto una grave disidratazione, il glucosio a 670 e un problema con la mia pompa per l'insulina. Sotto shock sono salito in auto e ho attivato il Full Self-Driving della mia Tesla Model Y. L'auto - racconta - ha percorso 13 miglia fino al pronto soccorso e in questo modo ho avuto l'assistenza di un medico. Nonostante abbia subito un lieve infarto, ho lasciato l'ospedale senza gravi complicazioni». La Tesla Model Y è equipaggiata con l'ultima versione 12 del software Full Self-Driving (Fsd), una specie di autopilota.

Tesla, Musk annuncia migliaia di licenziamenti

Tesla intanto intende licenziare il 10% della propria forza lavoro. Lo ha annunciato il chief executive Elon Musk in una comunicazione ai dipendenti, secondo quanto riportato da Cnbc e altri media Usa. La decisione giunge dopo che Tesla, che impiega oltre 140mila persone secondo i dati aggiornati a dicembre, ha riportato nel primo trimestre un netto calo delle consegne. «Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività», ha affermato Musk nella mail ai dipendenti. «Come parte di questo impegno, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro numero di dipendenti di oltre il 10% a livello globale», è stato l'annuncio. Le azioni di Tesla sono scese del 2,7% poco dopo l’inizio delle contrattazioni.