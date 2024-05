Oltre 100mila cittadini hanno già visitato la Cittadella degli Alpini, lo spazio concepito quale vetrina espositiva dei principali mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito ma anche di quelli in dotazione alla Protezione Civile e alla “Sanità Alpina” dell’Ana, l’Associazione Nazionale Alpini alla 95esima Adunata nazionale in corso a Vicenza. Oggi la giornata conclusiva con la tradizionale sfilata delle penne nere dell’Associazione Nazionale Alpini, aperta dai reparti in armi delle Truppe Alpine dell’Esercito.

Agli alpini, attraverso i social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: «Nei giorni in cui celebrano la loro 95ª Adunata Nazionale, desidero inviare un pensiero di gratitudine a tutti gli Alpini. La vostra storia di sacrificio, coraggio, dedizione e amor di Patria è un faro per tutti noi. Viva gli Alpini!».

E il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio ha scritto: «Alpini d’Italia, da fiero Alpino, figlio e nipote di Alpini altrettanto consapevoli della propria identità, con orgoglio, gratitudine e profondo affetto rivolgo il mio saluto a tutti Voi, in servizio ed in congedo, accorsi numerosi a Vicenza in occasione della 95 Adunata Nazionale. La vostra presenza testimonia l’attaccamento alle tradizioni, ai valori, allo spirito di corpo che contraddistinguono le Penne Nere. Gratitudine per l’instancabile volontà di servire la collettività, con generoso altruismo», scrive il ministro arrivato a Vicenza in mattinata. «Il mio pensiero commosso e grato - scrive ancora Crosetto - va a loro che hanno sacrificato la vita per tener fede al giuramento prestato e per garantire la sicurezza di tutti gli Italiani».

IL presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social ha scritto: «Gratitudine e riconoscenza alle Penne nere, orgoglio del nostro Paese. L’adunata nazionale degli Apini è il luogo dove tradizione e senso di appartenenza si incontrano: uniti dalla montagna, guidati dal cuore».