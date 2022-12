PHOTO



«In una settimana i primi vaccini saranno autorizzati in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente e per continuare l’anno prossimo». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un dibattito al Parlamento europeo riunito in plenaria a Bruxelles. «Abbiamo comprato più dosi di quante ne siano necessarie per i cittadini europei», ha precisato la tedesca, che poi ha fatto riferimento all’azione di distribuzione dei vaccini nei Paesi a reddito basso tramite il protocollo Covax, «in modo tale che non si dimentichi nessuno». Per battere la pandemia abbiamo bisogno che almeno il 70% della popolazione sia vaccinata» e si tratta di «un compito enorme», per cui «bisogna iniziate quanto prima la campagna di vaccinazione», ha spiegato Von der Leyen, «noi 27 Paesi Ue inizieremo lo stesso giorno per battere insieme la pandemia», ha sottolineato la presidente della Commissione invitando i paesi a organizzarsi per partire contemporaneamente con la somministrazione ai cittadini del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da BionTech e Pfizer, che sarà con ogni probabilità il primo ad essere autorizzato alla commercializzazione nell’Ue.