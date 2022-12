PHOTO



Sono morti nel fondo di un burrone, dove sono precipitati con la loro auto, i due giovani dispersi da sabato nell'alta valle di Bognanco, nella zona di Verbania. Le vittime sono Alessio Spadazzi, 18 anni, e Camilla Valentini di 17, entrambi della zona. L'auto è caduta nel dirupo per oltre venti metri, uscendo dalla strada, asfaltata ma senza protezione, tra Bognanco e Alpe San Bernardo. Sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso del 118. L'allarme era stato lanciato all'alba di questa mattina dalle famiglie dei due ragazzi che vivono a Domodossola e che non li avevano visti rientrare. I loro corpi sono stati trovati in un burrone cento metri sotto la carreggiata, solo in un secondo momento i soccorritori hanno trovato anche l'auto, una Volkswagen Polo - dalla quale sono sbalzati fuori - finita circa 350 metri più sotto della strada. I due giovani erano molto conosciuti sia a Domodossola, sia in valle Bognanco. Alessio Spadazzi aveva giocato per le squadre di basket della città (Rosmini e Cestistica), mentre Camilla Valentini correva per il Gs Bognanco.