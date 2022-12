PHOTO



Due sciatori sono morti dopo essere rimasti coinvolti in una valanga che si è staccata a quota 3000 metri circa, a Punta Helbronner, questa mattina. Al momento non sono ancora note le generalità. Sul posto stanno operando tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unita cinofile, soccorritori Sagf. Le salme, fa sapere il soccorso alpino valdostano, saranno portate all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. [embed]https://www.facebook.com/AostaNews24new/videos/2532045246878888/[/embed]