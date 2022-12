LA COMMISSIONE AUTORIZZA IL SIERO DELLA PFIZER BIONTECH

Dopo l'Ema anche la Commissione europea autorizza la commercializzazione del vaccino Pfizer Biontech. È stata la stessa presidente Ursula Von der Leyen a dare l’annuncio: «Prime spedizioni nei prossimi giorni, si comincia il 27». È stato anche chiarito che «al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid». Una presa di posizione importante necessaria fare chiarezza in tutta Europa.

Non esclusa l’Italia che con il ministro della salute Speranza ha esultato: «È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia.

Accertato che il virus Sars CoV- 2 è veramente mutato, la preoccupazione cresce. Nonostante non si abbia conoscenza se, nonostante un’acclarata contagiosità, sia più letale di prima, man mano si chiudono le frontiere per coloro che arrivano da oltre manica. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ( Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito ha infatti spiegato che «Le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i paesi europei devono analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova variante. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i loro contatti».

In Italia dunque il ministro della salute Speranza ha già stabilito lo stop dei voli dall’Inghilterra e chiunque sta arrivando in extremis negli scali italiani è sottoposto a tampone. Viene quindi attentamente monitorata la donna risultata positiva alla mutazione del Covid a Fiumicino, non è stata ricoverata e si trova in isolamento insieme al suo compagno a Roma. Entrambi sono asintomatici ma la donna ha una forte carica virale che in qualche modo ha consentito di sequenziare il genoma della mutazione.

Dallo Spallanzani di Roma poi si attende di sapere l’esito degli accertamenti eseguiti su un passeggero sbarcato 2 giorni fa sempre a Fiumicino e positivo al tampone. Secondo quanto si apprende, si tratta di un giovane medico. Su 351 passeggeri atterrati dall'Inghilterra è l'unico risultato positivo al Covid. Complessivamente, al momento, esiste solo un caso accertato di virus mutato mentre altri 7 sono sotto osservazione.

Attenzione massima dunque su un caso di positività riguardante una 25enne a Bari, positiva con febbre alta. Controlli anche a Palermo per la scoperta di 3 tamponi positivi insieme al altri 2 incerti, tutti registrati tra 134 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra atterrato domenica sera. E’ asintomatico uno dei 136 passeggeri del volo Londra- Trieste trovato positivo e già posto in quarantena. I dati delle ultime 24 ore comunque continuano a mostrare una situazione in chiaro scuro.

Innanzitutto per il basso numero di tamponi effettuati tra domenica e lunedì: appena 87.889 rispetto ai 137.420 del giorno precedente. I nuovi casi di positività sono stati dunque 10.872 mentre fortunatamente calano i contagi ( 415). Il rapporto positivi- tamponi sale però all’ 12,35%. Sono 2.731 le persone ricoverate in terapia intensiva ( 12 in meno rispetto le 24 ore precedenti). I ricoverati in ospedale con sintomi si attestano invece sulle 25.145 unità ( 13 in meno).