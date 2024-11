Una crociera lunga fino a quattro anni per chi desidera lasciarsi alle spalle l’amministrazione Trump, che entrerà in carica il prossimo gennaio. È l’originale proposta di Villa Vie Residences, compagnia di crociere della Florida, nata come risposta ai risultati elettorali del 5 novembre.

Come racconta La Presse, il programma, chiamato “Tour Le Vie”, permette ai clienti di viaggiare per un massimo di quattro anni, toccando 425 porti in 140 Paesi. La compagnia offre quattro pacchetti diversi, in base alla durata del soggiorno: un anno per il programma “Fuga dalla realtà”, due anni con “Midterms election”, tre anni per chi preferisce “Ovunque ma non a casa” e infine il pacchetto completo di quattro anni, intitolato “Salto in avanti”.

I prezzi partono da 40.000 dollari a persona all’anno per l’opzione quadriennale, e gli ospiti possono salire a bordo in molti dei porti visitati. “Se siete alla ricerca di una fuga... non c’è posto migliore di una nave, giusto? Potete svegliarvi ogni giorno in un nuovo giardino e avere tutto ciò di cui avete bisogno”, ha dichiarato Mikael Petterson, fondatore e amministratore delegato della compagnia.