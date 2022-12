PHOTO



Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto «incredibilmente soddisfatto» nell’apprendere che i suoi Democratici manterranno il controllo del Senato degli Stati Uniti, in seguito alla prevista vittoria del loro candidato Catherine Cortez Masto in Nevada, che ha battuto l’avversario repubblicano Adam Laxalt alle elezioni di midterm. «Mi sento bene e non vedo l’ora che arrivino i prossimi due anni», ha detto Biden ai giornalisti nella capitale cambogiana Phnom Penh, dove attualmente si trova per partecipare al vertice dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). «Sono un ottimista stravagante», ha aggiunto il presidente Usa, spiegando di non essere sorpreso: «Penso che sia il risultato della qualità dei nostri candidati». Anche se i repubblicani riuscissero a vincere la corsa per l’ultimo seggio rimasto al Senato nello stato della Georgia, i democratici manterrebbero il controllo, con la vicepresidente Kamala Harris in grado di esprimere un voto decisivo. La Georgia andrà al ballottaggio il 6 dicembre poiché né il senatore democratico Raphael Warnock né l’ex star del calcio sostenuta da Trump Herschel Walker hanno ottenuto più del 50% dei voti.