Un ex funzionario diplomatico statunitense che ha ricoperto il ruolo di ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia è stato arrestato al culmine di una lunga indagine di controspionaggio del Federal Bureau of Investigation (Fbi), con l'accusa di aver segretamente agito come agente del governo cubano. Manuel Rocha, 73 anni, è stato arrestato venerdì a Miami, e ulteriori dettagli sul caso dovrebbero essere resi pubblici durante una comparizione in tribunale oggi, hanno riferito fonti investigative anonime citate dalla stampa Usa. Rocha sarebbe accusato di aver lavorato per conto del governo cubano. Negli ultimi anni il dipartimento di Giustizia Usa ha irrigidito l'applicazione delle norme che richiedono agli agenti di governi stranieri di registrarsi ufficialmente come tali.