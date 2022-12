PHOTO

L'avvocatura fiorentina al fianco della collega Yuliya Muts in una raccolta fondi per Ucraina

Una raccolta fondi promossa da un’avvocata ucraina che vive e lavora in Italia, a Firenze, Yuliya Muts, e che presiede l’Associazione Lilea, con base nel capoluogo toscano. L’iniziativa parte dal mondo forense e attraverso la comunità degli avvocati viene divulgata: a darne notizia è infatti una importante realtà dell’avvocatura fiorentina, l’Associazione InsieMe, guidata dal past president del Consiglio dell’Ordine Sergio Paparo. Dalla pagina facebook di InsieMe si legge appunto: «A supporto dell'iniziativa del nostro Consiglio dell'Ordine pubblichiamo la richiesta della Collega Yuliya Muts, che collabora, anche quale Presidente dell’Associazione Ucraina-Firenze “Lilea”, con il Consolato dell’ Ucraina di Firenze: “Cari amici, la nostra associazione, insieme con la comunità ucraina a Firenze, promuove la raccolta di fondi per l’emergenza causata dall’invasione dell’Ucraina. Gli aiuti verranno destinati ai rifugiati che stanno arrivando in Italia e per l’aiuto umanitario per il popolo ucraino in Ucraina. Sotto i dati per poter effettuare il vostro contributo. Causale “emergenza Ucraina”. Grazie di cuore. Yuliya Muts”». Seguono i riferimenti per destinare i contributi di solidarietà, che riportiamo anche qui: ASSOCIAZIONE UCRAINA – FIRENZE “LILEA” ONLUS C.F. ‪94254440483 sede legale: Firenze, via dei Renai 11 IBAN IT 11 X 01030 02818 000000677579 mail: associazione.lilea@gmail.com cell. 328/‪3070803 Il post di Associazione InsieMe ricorda che «l'Associazione Ucraina-Firenze “Lilea” onlus è iscritta nel Registro Onlus tenuto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana a decorrere dal 01/11/2015, numero iscrizione 48833, del 27/11/2015, nel settore di attività 01 – assistenza sociale e socio-sanitaria».