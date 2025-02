Almeno 160mila i manifestanti che sono scesi in piazza ieri a Berlino per chiedere che non venga meno il cordone sanitario che ha impedito finora in Germania un'alleanza tra le forze moderate ed il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Afd).

La protesta oceanica arriva a tre settimane dalle elezioni legislative, previste per il 23 febbraio. Manifestazioni si sono svolte in numerose città tedesche dopo l'approvazione nei giorni scorsi al Bundestag di una mozione sui migranti che ha visto il voto congiunto di Cdu e Afd. Mentre tutti i partiti tradizionali tedeschi hanno promesso di non collaborare con l'Afd, la protesta è diretta contro il leader della Cdu oggi all'opposizione, Friedrich Merz, la cui proposta non vincolante di respingere le persone ai confini tedeschi ha ricevuto mercoledì un voto a maggioranza con il sostegno dell'Afd.

Un disegno di legge vincolante sull'immigrazione è stato bocciato invece venerdì. Merz è considerato il favorito per sostituire il cancelliere Olaf Scholz. A Berlino la manifestazione che chiede il mantenimento del cordone sanitario nei confronti dell'Afd è partita dallo spazio di fronte al palazzo del Reichstag, che ospita il Bundestag, e si è conclusa davanti alla sede centrale della Cdu.