Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe intenzionato a riformare la Corte Suprema, fissando un limite al mandato e stabilendo un rigido codice etico per i giudici. Lo riporta il Washington Post che cita fonti vicine al presidente. Per Biden, che da senatore è stato presidente della commissione giustizia, sarebbe un cambiamento storico.

Le stesse fonti hanno aggiunto che Biden starebbe “valutando la possibilità di chiedere un emendamento costituzionale teso ad eliminare l'immunità generale per i presidenti e per altri funzionari tutelati dalla Costituzione". Il presidente avrebbe anticipato le sue considerazioni durante una call avvenuta domenica scorsa, con il caucus dei progressisti al Congresso. “Avrò bisogno del vostro aiuto con la Corte suprema: non voglio fare annunci prematuri, ma sto per venire fuori con una importante iniziativa che include alcuni limiti”, avrebbe detto il presidente.