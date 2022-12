PHOTO



Lotta contro la violenza coniugale, fermezza nella lotta al terrorismo, "riforma dell'accusa" della giustizia minorile: sono le priorità definite dal nuovo ministro della Giustizia Francese, l'avvocato Eric Dupond-Moretti. Una nomina che ha preoccupato i magistrati francesi, un vero e proprio shock nel vedere uno dei massimi critici delle toghe d'oltralpe sedere nella poltrona di guarddasigilli. "Quando mi è stato offerto il ministero ho risposto istintivamente: ho detto di sì. Un amico mi ha detto: "Ti diamo le chiavi della macchina, devi entrare". Ho una vasta conoscenza, ma non tecnocratica, della magistratura. So cosa è buono e cosa deve cambiare. Ho anche accettato per motivi emotivi. Come avvocato, ho sempre difeso gli uomini, non i casi. Questa volta, ci sono andato per l'uomo". Come detto suo arrivo a Place Vendôme ha suscitato ha suscitato preoccupazione e persino diffidenza all'interno della magistratura ma anche tra le associazioni femministe, scottate dalle sue critiche al movimento #metoo. Ma lui cerca di ricucire: “Voglio che gli uomini sospettati di violenza domestica, se non vengono citati, siano convocati dal pubblico ministero e ricevano un avvertimento giudiziario formale. “Mi è già stato detto che potrebbe offendere la presunzione di innocenza: è l'unico modo di mostrare a un uomo che la giustizia è attenta e che non lascia passare nulla.". "Sento già che alcuni mi stanno accusano di lassismo dicendo che volgio svuotare le prigioni e altri mi dipingono come un reazionario che vuole riempirle riempirle ma non sono nessuna delle due cose." Ma poi chiarisce: "Sono sempre stato contrario alla detenzione preventiva come previsto dal presidente Sarkozy, perché ha mandato le persone in prigione non per quello che avevano fatto ma per quello che avrebbero potuto fare nel "futuro" , dice. Ma afferma di essere "totalmente a favore" dell'imposizione di braccialetti elettronici "per le persone che sono state condannate per terrorismo", persone che "in ogni caso" sarebbero "monitorate dai nostri servizi di intelligence" . Se è ancora a favore del rimpatrio di donne e bambini detenuti in Siria, si rifugia dietro la sua lealtà verso un governo che "difende l'idea che questi prigionieri debbano essere processati dove hanno commesso i loro atti e che esamina caso per caso la situazione dei minori per il loro rimpatrio ” . Le riforme che gli sono vicine e che si impegna a realizzare rimangono quelle della procura - vuole vedere i pubblici ministeri nominati, come i giudici, sul "consenso" del Consiglio superiore della magistratura (CSM): "Voglio incidere questa regola nel marmo della Costituzione "- e della giustizia minorile che vuole " più veloce ed efficace ". Attento ai "diritti umani" , intende anche migliorare la vita quotidiana dei detenuti, "che devono uscire [di prigione] meno peggio di come sono entrati", e propone di generalizzare l'esistenza di "delegati chi tra i prigionieri sottolinea le difficoltà e le carenze ” . Si è anche impegnato a "rendere pubbliche" le conclusioni dell'Ispettorato generale della giustizia, sequestrate da un'indagine legata all'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, che ha preso di mira avvocati e magistrati.