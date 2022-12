PHOTO

Mariupol Odessa

Nuova giornata di guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte navi russe hanno iniziato a bombardare anche dal mare Mariupol e la regione di Odessa, vicino al villaggio di Tuzla. Secondo quanto ha scritto su Twitter il consigliere del ministero degli Interni di Kiev Anton Gerashchenko l'attacco contro le coste di Odessa è stato sferrato dalle navi di guerra russe verso le 3 di questa notte, ora locale. Gerashenko ha aggiunto che «non c'è stato alcun tentativo di sbarcare un soldato». Nuovi morti a Kiev e Kharkiv Intanto a Kiev è stato colpito un palazzo di 12 piani nel distretto centrale di Shevchenkivsky. Lo scrive il Kiev Independent. Il Servizio di emergenza dell'Ucraina ha spiegato che due persone sono rimaste ferite nell'attacco e 37 sono state evacuate. A Kharkiv invece due persone hanno perso la vita e due palazzi sono stati distrutti nei bombardamenti della notte su Kharkiv, seconda città dell'Ucraina. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza ucraini spiegando che ''a causa di un attacco di artiglieria contro palazzi a più piani nel distretto di Nemyshlyansky a Kharkiv, sono stati distrutti diversi appartamenti in due edifici residenziali''. I soccorritori sono riusciti a salvare la vita a quattro persone estratte vive dalle macerie, mentre per altre due non c'è stato nulla da fare. Verso le 3 di questa mattina è stata anche attaccata una scuola a Kharkiv. Oggi nuovi negoziati tra Ucraina e Russia Alcune esplosioni inoltre sono state poi registrate a Zaporizhzhia, nel sudest del Paese dove si trova la più grande centrale nucleare dell'Europa. Lo ha reso noto il Segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia Anatoliy Kurtev, spiegando che un'esplosione si è verificata nella stazione ferroviaria. Infine, il capo negoziatore di Kiev, Mykhailo Podolyak, ha parlato di «un processo negoziale molto difficile e crudele» e di «contraddizioni fondamentali», ma anche di uno «spazio per il compromesso». Ma le autorità ucraine hanno espresso un «cauto ottimismo» per i progressi compiuti con la Russia, con i colloqui che dopo due giorni sono diventati «più costruttivi», ha detto il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.