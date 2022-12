«Ho parlato consul prossimo round di sanzioni dell’Ue contro la Russia che deve includere un embargo petrolifero. Ho anche sottolineato che non ci può essere alternativa alla concessione dello status di candidato all’Ue all’Ucraina. Abbiamo prestato attenzione a un’ulteriore evacuazione sicura dall’assedio di Mariupol». Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino. «Ho parlato con l’Alto rappresentante Uesul prossimo round di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia, che deve includere un embargo sul petrolio», ha riferito, che ha detto di aver sottolineato che «non ci possono essere alternative alla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina». Il capo della diplomazia diha detto che conhanno anche parlato dell’«evacuazione sicura da Mariupol assediata». Dal canto suo, in un tweet successivo, l’Alto rappresentante per la politica estera ha assicurato che «il lavoro è in corso sul prossimo pacchetto di sanzioni». «Il consiglio di associazionesarà un momento chiave per far avanzare ulteriormente la nostra partnership».ha infine definito «terribile la situazione a, urgenti le evacuazione umanitarie».