Kharkiv

Nelle ultime 24 ore la regione di Kharkiv è stata attaccata almeno 66 volte dall'artiglieria russa, da lanciamine e lanciarazzi multipli. A causa degli attacchi ci sono stati 11 morti, tra cui una bambina di 7 anni, e 14 feriti. Abbiamo anche notato l'utilizzo di mine ad azione ritardata. Lo ha comunicato Oleg Synegubov, governatore della regione di Kharkiv. Guerra in Ucraina, parla Borrell «Temo che nei prossimi giorni la guerra si intensificherà nel Donbass». Ad affermarlo l'alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a Lussemburgo prima del Consiglio Affari esteri. «Ho paura che le truppe russe si stiano ammassando a est per lanciare un attacco sul Donbass - ha detto - E gli ucraini ne sono ben consapevoli. Quindi temo che nei prossimi giorni la guerra si intensificherà nel Donbass». Riguardo alle critiche nei confronti di alcune sue affermazioni dei giorni scorsi, Borrell non fa una piega e ricorda che «normalmente le guerre si vincono o si perdono in battaglia». Quanto alle sanzioni contro la Russia, «sono sempre sul tavolo. Discutere di Ucraina significa certamente discutere della loro efficacia e che i ministri discuteranno dei prossimi passi», ha sottolineato in merito alla possibilità che venga deciso un embargo sulle importazioni di petrolio dalla Russia.