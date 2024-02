L'obiettivo principale dell'Ucraina rimane quello di tornare ai confini del 1991. Lo ha detto il comandante in capo delle Forze armate dell'Ucraina, Oleksandr Syrskyj, intervistato dall'emittente televisiva tedesca "Zdf". «Tutto si basa sul fatto che dobbiamo porre fine alla guerra tornando nei nostri confini. Altre opzioni non vengono prese in considerazione, perche' semplicemente non abbiamo altra scelta», ha detto il generale.

Secondo Syrskyj, il popolo ucraino deve unirsi per raggiungere insieme la vittoria, aumentando anche la propria produzione di armi, dati i problemi con l'aiuto internazionale. «Dobbiamo sforzarci tutti. (Se non abbiamo) nessun aiuto esterno, è necessario stabilire la produzione qui in Ucraina. Questo processo è stato avviato, è necessario aumentare la produzione. Dobbiamo contare sulla nostra forza. Dobbiamo anche migliorare le tattiche. Il valore principale è la vita del nostro soldato», ha spiegato il comandante in capo.