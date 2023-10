Dopo 238 giorni di sciopero della fame, è morta l'avvocata turca Ebru Timtik. Era stata arrestata insieme a altri 18 colleghi per il suo impegno nella difesa dei diritti civili in Turchia. Il 14 agosto, la Corte costituzionale turca aveva respinto la richiesta di rilascio a scopo precauzionale sia per lei sia per il collega Aytaç Ünsal, entrambi in sciopero della fame, nonostante le loro condizioni di salute fossero già molto critiche. Per la Corte non ci sarebbero state «informazioni o reperti disponibili in merito all'emergere di un pericolo critico per la loro vita o la loro integrità morale e materiale con il rigetto della richiesta per il loro rilascio». Il People's Legal Bureau (Halkın Hukuk Bürosu, Hkk) ha annunciato giovedì su Twitter che Timtik era stata sottoposta a massaggio cardiaco dopo un arresto cardiocircolatorio, chiedendo a tutti i colleghi e al personale di riunirsi davanti al Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hospital. Ma poco dopo l'Hkk ha annunciato la morte di Timtik. Ünsal è attualmente detenuto presso il Kanunu Sultan Süleyman Training and Research Hospital di Istanbul. Ebru Timtik e Aytaç Ünsal avevano avviato lo sciopero della fame a febbraio e non sono stati rilasciati nonostante siano stati dichiarati non idonei alla reclusione dall'Istituto di medicina legale. Nemmeno una denuncia alla Corte costituzionale turca di Ankara ha avuto successo. I due avvocati, trasferiti sotto osservazione contro la loro volontà in diversi ospedali di Istanbul, avevano deciso di trasformare lo sciopero in un "digiuno mortale" il 5 aprile - la "Giornata degli avvocati". Nel complesso dei procedimenti contro presunti membri del Dhkp-C, gli avvocati sono stati condannati a lunghe pene detentive in base alle leggi sul terrorismo, a causa delle dichiarazioni contraddittorie di un testimone chiave. Con la loro protesta, i due avvocati invocavano un processo equo. Timtik è la quarta vittima del processo Dhkp-C: Helin Bölek, solista del gruppo musicale Grup Yorum, è morta il 3 aprile. Si era rifiutata di mangiare per 288 giorni in segno di protesta contro l'imprigionamento di altri membri della band e il divieto di concerti per i Grup Yorum. Il 7 maggio, il bassista della band, Ibrahim Gökçek, è morto dopo uno sciopero della fame durato 323 giorni. In precedenza, il prigioniero politico Mustafa Koçak era morto il 24 aprile a causa di un digiuno di 296 giorni. Sezgin Tanrıkulu, il principale deputato all'opposizione del Partito popolare repubblicano (Chp), ha criticato la magistratura per non aver rilasciato Timtik. «È impossibile non ribellarsi a questo. Fino a quando assisteremo a queste morti? Avevamo implorato la Corte costituzionale di occuparci di questo fascicolo», ha detto Tanrıkulu in un programma in onda su Halk Tv. I presidenti di diversi ordini degli avvocati hanno criticato le autorità statali per aver ignorato il caso di Timtik e Ünsal. «Non l'hanno sentita gridare per mesi chiedendo un processo equo. Coloro che hanno fatto orecchie da mercante e hanno voltato le spalle hanno massacrato la giustizia e la coscienza», ha detto il presidente dell'Associazione degli avvocati di Ankara, Erinç Sağkan. Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Antalya, Polat Balkan, ha descritto la morte di Timtik come un «omicidio giudiziario», mentre il presidente dell'Associazione degli avvocati di Mersin, Bilgin Yeşilboğaz, ha sottolineato che «l'ingiustizia uccide».