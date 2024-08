Durante una sessione parlamentare particolarmente tesa, una violenta rissa è esplosa nel Parlamento turco, lasciando almeno due parlamentari feriti. La discussione riguardava il caso di Can Atalay, un deputato dell'opposizione attualmente detenuto, quando la situazione è degenerata. Alpay Ozalan, deputato del partito al governo AKP (Partito della Giustizia e dello Sviluppo), ha sferrato un pugno contro Ahmet Sik, deputato dell'opposizione, provocando il caos.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato dai media turchi, altri parlamentari sono subito intervenuti, trasformando l'aula parlamentare in un campo di battaglia. La rissa, che ha coinvolto decine di deputati, è durata quasi mezz'ora e ha causato ferite lievi a due parlamentari dell'opposizione, colpiti agli occhi. Le immagini diffuse dai media locali mostrano gocce di sangue sul pavimento dell'aula, segno evidente della violenza esplosa.

La sessione in corso, durante la quale si doveva esaminare la decisione della Corte Costituzionale riguardo alla restituzione del mandato a Can Atalay, è stata immediatamente sospesa. Atalay, un avvocato eletto sotto la bandiera del Partito dei Lavoratori della Turchia (TIP), si trova in carcere dal 2022, dopo essere stato condannato a 18 anni con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo nel 2013 insieme al filantropo Osman Kavala.

Chi è Can Atalay

Il caso di Atalay ha suscitato grande attenzione sia in Turchia che a livello internazionale. Eletto mentre era ancora in carcere nel maggio 2023, Atalay ha perso il suo mandato parlamentare a gennaio 2024, in una decisione che ha scatenato un acceso dibattito legale e politico. La Corte Costituzionale turca ha ordinato per ben due volte il suo rilascio, sostenendo che la sua detenzione violava i diritti fondamentali di libertà e sicurezza, oltre che il diritto di essere eletto e di dirigere attività politiche.

Nonostante queste decisioni, la Corte di Cassazione ha impugnato le sentenze della Corte Costituzionale, sostenuta apertamente dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ha criticato duramente la Corte Costituzionale, accusandola di "accumulare errori", schierandosi dalla parte della Corte di Cassazione in questa complessa battaglia legale.

Tensioni crescenti

La rissa scoppiata in Parlamento riflette le profonde tensioni politiche che attraversano la Turchia, dove le questioni legali si intrecciano spesso con gli scontri politici. La vicenda di Can Atalay è un esempio emblematico di come il clima politico nel Paese sia diventato sempre più polarizzato, con le istituzioni giudiziarie e legislative al centro di contese che vanno ben oltre le aule di tribunale.