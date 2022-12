I rifugiati sono finiti in un centro di rimpatrio per aver partecipato a video «provocatori e offensivi» in risposta a un altro video in cui un turco se la prende con i siriani che «possono permettersi chili di banane»

Succede in Turchia: 45 rifugiati siriani sono stati trasferiti in centri per il rimpatrio di migranti irregolari e si sta valutando la loro eventuale espulsione dal Paese per aver partecipato a video «provocatori e offensivi» in cui mangiavano banane, divenuti virali sui social media. Nei video incriminati, veniva preso in giro un uomo turco che, in un precedente video divenuto virale a sua volta, accusava i migranti siriani di «fare la bella vita» con i turchi che faticano a fare la spesa, indicando una donna siriana al mercato con una busta di banane. «Io non posso permettermele, tu puoi comprarne un chilo» dice l’uomo. I siriani hanno però risposto con un altro video su TikTok, dove mangiano una banana dopo l'altra e prendono in giro i turchi. La scorsa settimana anche il giornalista siriano Majed Shamaa, che proprio su questa storia aveva pubblicato un video ironico, era stato portato presso il centro per i rimpatri di Gaziantep da dove sembrava dovesse essere rispedito in Siria, prima della inattesa liberazione.