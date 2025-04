La stretta di mano e il breve scambio con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen. Ma soprattutto l’incontro del presidente americano Donald Trump con il leader ucraino Volodymyr Zelensky prima della messa ossequiale in Vaticano.

L’ultimo saluto solenne a Papa Francesco sta trasformando Piazza San Pietro in un’occasione di incontro diplomatico tra i grandi della Terra, come non accadeva dai tempi del funerale di Papa Giovanni Paolo II, esattamente 20 anni fa.

A confermare l’incontro tra il presidente americano e quello ucraino, il primo dopo l’umiliazione in mondovisione nello Studio Ovale, è il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung. «Si sono incontrati privatamente oggi e hanno avuto una discussione molto produttiva. Seguiranno ulteriori dettagli sull'incontro», ha riferito. Mentre il portavoce della presidenza ucraina fa sapere che i due presidenti avranno un secondo incontro in giornata. Il primo - a quanto riferiscono media internazionali - sarebbe durato un quarto d'ora.

Una foto pubblicata dall'ufficio della presidenza di Kiev mostra il breve incontro nella Basilica di San Pietro con un breve scambio anche con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. I quattro sono in piedi e parlano tra loro. Macron tiene una mano sulla spalla del collega ucraino. “Confermo che c'è stato uno scambio tra il presidente, Trump, Zelensky e Starmer e che è stato positivo", ha fatto sapere l’Eliseo.

Trump in partenza per gli Usa dopo i funerali

ll presidente degli Stati Uniti sta lasciando il Vaticano per recarsi con sua moglie Melania verso l'aeroporto di Fiumicino, da dove ripartirà tra meno di un'ora alla volta del New Jersey. Non è chiaro se il capo della Casa Bianca abbia avuto il tempo per un secondo colloquio con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il breve faccia a faccia di 15 minuti organizzato in Vaticano poco prima dell'inizio dei funerali. Trump e sua moglie sono attesi questa sera al Trump National Golf Club Bedminster, dove festeggeranno il compleanno di Melania.

La controproposta di Kiev

Secondo il New York Times, la leadership ucraina avrebbe messo a punto una controproposta al piano americano di cui il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe aver parlato con Donald Trump nel breve incontro. Nella controproposta di Kiev non sarebbe prevista alcuna restrizione alle dimensioni delle Forze armate ucraine, sarebbe previsto "un contingente di sicurezza europeo" sostenuto dagli Stati Uniti da dispiegare in territorio ucraino per garantire la sicurezza, mentre gli asset congelati russi dovrebbero essere usati come riparazioni di guerra.

Secondo il giornale americano, queste tre disposizioni potrebbero non essere un punto di partenza per il Cremlino, ma alcune parti del piano ucraino suggeriscono la ricerca di un terreno comune. Non si fa cenno, ad esempio, al pieno recupero da parte dell'Ucraina di tutto il territorio conquistato dalla Russia o all'insistenza sull'adesione dell'Ucraina alla Nato, due questioni che Zelensky ha da tempo dichiarato non essere oggetto di negoziati.