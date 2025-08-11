Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di espellere “immediatamente” tutti i senzatetto da Washington DC. L’annuncio è arrivato su Truth Social, alla vigilia di una conferenza stampa in cui presenterà il suo piano per ridurre la criminalità nella capitale e, presumibilmente, metterla sotto il controllo diretto del governo federale.

«Renderò la nostra capitale più bella e sicura di quanto non sia mai stata. I senzatetto dovranno andarsene immediatamente», ha scritto Trump. «Vi indicheremo dove andare, ma lontano dalla capitale».

«I criminali finiranno in prigione»

Nel messaggio, il presidente si è rivolto direttamente anche ai criminali: «Voi non dovrete andare da nessuna parte perché finirete in prigione, dove vi meritate di stare». Trump ha assicurato che l’intero processo si concluderà «molto rapidamente, come al confine». L’obiettivo dichiarato è quello di “riprendersi” la capitale: «Basta fare i buoni. Vogliamo indietro la nostra capitale».