Quando il nemico è invisibile come un virus, serve un nemico visibile da attaccare. Il presidente americano Donald Trump lo ha trovato nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui ha fatto sapere che gli Stati Uniti sospenderanno i finanziamenti. La notizia era nell'aria da giorni, con l'accelerare della pandemia in Usa dove solo ieri si sono registrati oltre 2600 morti. In un breafing con il team di esperti, il presidente ha monopolizzato il microfono: “L’epidemia poteva essere contenuta alla sua origine con pochi morti. Si sarebbero salvate migliaia di vite e si sarebbero evitati danni economici”, ha detto il presidente, riferendosi agli errori dell'Oms, definita "filo-cinese". “Ha gestito male e insabbiato” la diffusione del coronavirus, è l'accusa di Trump. Contro la decisione si è immediatamente espresso il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres: “Non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell’Oms o di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus” commenta. “Ora è il momento dell’unità e perché la comunità internazionale lavori insieme in solidarietà per fermare questo virus e le sue conseguenze dirompenti”. Anche Bill Gates è intervenuto sul tema: “Interrompere il finanziamento all’Oms durante una crisi sanitaria mondiale è pericoloso proprio come sembra”, ha scritto il fondatore di Microsoft.“Il loro lavoro sta rallentando la diffusione del Covid-19 e se il loro lavoro si interrompe nessun’altra organizzazione potrà rimpiazzarli. Il mondo ha bisogno dell’Oms come non mai”. Il presidente ha inoltre ribadito la sua volontà di far ripartire il paese il prima possibile, nonostante alcuni focolai di virus continuino a mietere vittime con una velocità superiore al resto del mondo. "I piani sono in via finalizzazione e alcuni Stati potrebbero riaprire già prima del 1° Maggio", ha spiegato. La riapertura, tuttavia, minaccia di allargare il fronte contrario al presidente: i presidenti dei singoli stati, infatti, sono più che contrari a una riapertura rapida che potrebbe provocare un ulteriore picco di vittime. Ma Trump ha già fatto sapere che: "Ascolterò gli esperti, ma è una decisione che prenderò da solo".