Nel suo ultimo comizio elettorale a Grand Rapids, nel Michigan, Donald Trump ha insultato i suoi oppositori, in particolare il presidente uscente Joe Biden, l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi e il rappresentante Adam Schiff, investigatore capo del primo impeachment di Trump. «Joe Biden in uno dei suoi momenti folli ha detto che eravamo tutti spazzatura», ha commentato Trump aggiungendo «hanno rubato le elezioni a un presidente», in apparente riferimento all'abbandono della campagna di Biden per essere sostituito da Kamala Harris. Poi il candidato repubblicano ha detto che Pelosi «è una persona corrotta malvagia, malata, pazza. Inizia con una 'b' ma non lo dirò! Voglio dirlo». Di Adam Shifty Schiff ha detto che «ha la testa più grande, è un ragazzo poco attraente sia dentro che fuori».

Nel suo ultimo comizio, Trump ha spaziato ulteriormente su vari argomenti, tra cui le promesse di difendere la libertà religiosa, il diritto di detenere e portare armi, di «tenere gli uomini fuori dagli sport femminili» e rafforzare i nostri confini. «Non ci arrenderemo mai, insieme combatteremo, combatteremo e vinceremo, vinceremo, vinceremo! Il 5 novembre, oggi, sarà il giorno più importante nella storia del nostro paese», ha insistito Trump. «Vi amo tutti, Dio vi benedica, Dio vi benedica Michigan, Dio benedica gli Stati Uniti d'America!», ha concluso il candidato alla Casa Bianca che ha poi ballato sulle note di YMCA.