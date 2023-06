Donald Trump è ora formalmente in stato di arresto insieme al suo assistente Walt Nauta, coimputato nel procedimento federale per la vicenda dei documenti di Mar-a-Lago. Dopo l'espletamento delle formalità tra le quali la registrazione delle impronte digitali, l'ex presidente comparirà davanti al giudice per la formalizzazione delle accuse a suo carico. Per l'occasione, le autorità del tribunale hanno vietato in aula la presenza di telefoni cellulari e computer.

Non vi saranno manette né foto segnaletiche per l’ex presidente Usa. Il caso è stato assegnato alla giudice Aileen M. Cannon, che è stata nominata dallo stesso Trump nel 2020, ma non si prevede che sarà lei a presiedere questa udienza preliminare.