Non si fermano, nella notte, i raid aerei di Israele nella Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia palestinese Maan secondo cui i missili hanno colpito anche abitazioni provocando morti e feriti. Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza continua a salire: secondo il ministero della Salute nell'enclave gestita da Hamas, dall'inizio dei bombardamenti israeliani sono morte 2.215 persone, tra cui 724 bambini.

Israele: ucciso capo delle milizie del massacro di sabato

Le forze israeliane hanno rivendicato l'uccisione dell'esponente di Hamas Ali Qadi, a capo di un commando contro Israele lo scorso fine settimana, ricordando che era stato uno dei palestinesi rilasciati nello scambio per il soldato di Tsahal Gilad Shalit. Sempre in mattinata, era stata annunciato l'uccisione di un esponente del gruppo terroristico Hamas in un attacco aereo effettuato la notte scorsa sulla Striscia di Gaza. L'attacco ha preso di mira una base di Hamas e ha provocato la morte Murad Abu Murad, accusato di aver avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro dello scorso fine settimana.

Trovati corpi di israeliani durante l’incursione di terra a Gaza

I corpi di alcuni israeliani sono stati recuperati dall'esercito durante un'incursione di terra a Gaza ieri. A riferirne sono i quotidiani Ha'aretz e Jerusalem Post: le Forze di difesa - scrivono - hanno trovato un numero non specificato di corpi, poi riportati in territorio israeliano. Unità di fanteria e corazzate hanno preso parte al raid, durante il quale una cellula di Hamas responsabile del lancio di missili anti-tank in territorio israeliano è "stata rimossa", riporta il Jerusalem Post.

A Gaza camioncini dei gelati usati come obitori

Un ospedale di Gaza ha utilizzato i camioncini dei gelati provenienti dalle fabbriche locali come obitori improvvisati per integrare il suo, ormai traboccante di cadaveri. Yasser Khatab, un patologo forense dell'ospedale dei Martiri di al-Aqsa, ha dichiarato in un videomessaggio inviato alla Cnn che il nosocomio dove lavora non è in grado di accogliere il numero crescente di deceduti e che nell'attesa i corpi hanno la necessità potersi ben conservare. "Gaza ha bisogno di aiuti umanitari", ha aggiunto Khatab, specificando la necessità di frigoriferi mortuari e attrezzature mediche, nonché "bare e attrezzature per trattare i cadaveri".

Colpite postazioni di Hezbollah in Libano

L'esercito israeliano (Idf) ha colpito alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano dopo che le forze di difesa aerea israeliane avevano intercettato due velivoli non identificati su Haifa. Lo riferisce The Jerusalem Post.

Gli Usa: rimandare l’attacco via terra

"Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di rinviare la sua offensiva di terra fino alla creazione di un corridoio umanitario" rendono noto i media israeliani, come riferisce il Jerusalem Post. Secondo il rapporto "non è chiaro quale sia stata la risposta israeliana alla richiesta".

Israele e Egitto concordano corridoio per i cittadini americani nella Striscia

Israele ed Egitto hanno concordato l'uscita di cittadini americani dalla Striscia di Gaza oggi, attraverso il valico di Rafah. Lo ha riferito un funzionario Usa in viaggio con il segretario di Stato Antony Blinken in un tour regionale. L'unico passaggio da Gaza all'Egitto resterà aperto per loro dalle 11 alle 16, ha precisato la fonte, aggiungendo che il Qatar ha parlato con Hamas per incoraggiare la cooperazione.

L’esercito indica le via di fuga da Gaza tra le 10 e le 16

Le forze di difesa israeliane hanno indicato alla popolazione palestinese residente nel nord di Gaza due direzioni lungo cui muoversi verso sud tra le 10 e le 16 di oggi ora locale. A riportarlo è la Bbc, citando un post in arabo su Twitter del portavoce delle Forze di difesa israeliane, Avichay Adraee. Due strade possono essere usate tra le 10 e le 16 di oggi "senza alcun danno". A chi vive a Gaza City è stato consigliato di muovere verso sud da Beit Hanoun a Khan Yunis, chi risiede vicino alla costa e ad ovest di Olive potrà muoversi lungo le strade di Daldul e Al-Sana in direzione di Salah Al-Din e Al-Bahr, scrive il portavoce.

L’Onu: oltre 1300 edifici distrutti a Gaza

Oltre 1.300 edifici sono stati distrutti nella Striscia di Gaza dai bombardamenti israeliani. E' quanto riportato dall'Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui 5.540 appartamenti "sono stati distrutti", mentre quasi altri 3.750 sono stati così danneggiati da essere inutilizzabili.

L’esodo verso sud

Si stima che decine di migliaia di persone a Gaza siano fuggite verso sud dopo che Israele ha dato ai palestinesi un preavviso di 24 ore per evacuare dal nord della Striscia prima della annunciata offensiva di terra: lo dice l'ufficio umanitario delle Nazioni Unite Ocha. Prima dell'ordine di evacuazione, piu' di 400mila palestinesi erano stati sfollati interni a causa della guerra, ha affermato l'Ocha sul suo sito web.

Cnn: bombe sui civili in fuga verso sud

La Cnn ha geolocalizzato e autenticato cinque video della scena di una grande esplosione lungo un percorso di evacuazione per i civili a sud di Gaza City. I video mostrano molti cadaveri in una scena di vasta distruzione. Alcuni di questi corpi si trovano su un rimorchio a pianale che sembra essere stato utilizzato per trasportare le persone lontano da Gaza City. Includono diversi bambini. Ci sono anche molte auto bruciate e danneggiate.

Israele: dispiaciuti per la morte di un reporter nel Sud del Libano

L'esercito israeliano si è detto "molto dispiaciuto" per la morte di un giornalista della Reuters ieri, durante un bombardamento israeliano nel sud del Libano vicino al confine. "Siamo molto dispiaciuti per la morte del giornalista", ha dichiarato il portavoce militare Richard Hecht senza tuttavia riconoscerne la responsabilità. "Stiamo indagando", ha detto Hecht riferendosi all'incidente in cui sono rimasti feriti anche altri sei giornalisti.