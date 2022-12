Verrà inaugurata stamattina alle 9 una nuova sala avvocati presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Saranno presenti la Presidente Maria Antonia Vertaldi, che ha fortemente voluto questo miglioramento strutturale, e il presidente dell’Ordine degli avvocati. La sala, a disposizione degli iscritti, è stata completamente ristrutturata e arredata, munita anche di un pc, per consentire agli avvocati lo svolgimento di attività professionale estemporanea. Ma il Tribunale di Sorveglianza soffre anche di una grave carenza di personale, come disse al Dubbio la presidente Vertaldi: «La situazione dell’organico amministrativo è tragica in quanto presenta una scopertura complessiva vicina al 37% ( che nel primo trimestre del 2020 sarà del 40%) in relazione alla quale nelle sedi competenti alcuna iniziativa risolutiva, sempre richiesta, è stata adottata». Per questo il Coa, di concerto con la Vertaldi, ha deciso di fornire in via temporanea due unità di personale per eliminare le attese e rendere migliore il servizio destinato agli avvocati. L'avvocato Irma Conti, che ha seguito il progetto, ha dichiarato: «Ci saranno altre iniziative per apportare innovazione alla drammatica situazione che abbiamo trovato ed in cui siamo costretti a lavorare. I nostri obiettivi sono concreti: gli interessi degli avvocati e dei loro assistiti». Un primo passo per rispondere, come aveva denunciato la Camera Penale di Roma, a una “intollerabile situazione che da tempo contraddistingue l’esercizio delle legittime prerogative difensive”.