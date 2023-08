Tragedia poco dopo la mezzanotte alla stazione di Brandizzo, Chivasso: un treno regionale ha investito degli operai che lavoravano sui binari. 5 morti. Il treno viaggiava a 160 km orari. Secondo quanto si apprende altri due operai sono sotto shock, fortemente spaventati, ma non sono stati colpiti dal convoglio e non sono feriti. Nella notte l’identificazione delle cinque vittime. Sul posto carabinieri e Polfer.

Lavoravano in area intervento ditta appaltatrice

Lavoravano in un’ area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna i 5 operai morti travolti da un treno sui binari a Brandizzo lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, nel torinese. Lo riferisce Rfi in una nota in cui esprime il cordoglio per la tragedia in cui altri 2 operai sono rimasti illesi mettendosi in salvo dal treno. La tragedia – fa sapere la nota – è accaduta alle 23.50 di ieri e il treno che ha investito gli operai era un treno non in servizio commerciale.

Rfi: “Profondo dolore e cordoglio per morte 5 operai”

Rfi esprime “profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti”. Così Rfi in una nota dopo la tragedia ferroviaria in cui sono morti 5 operai, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, a Brandizzo nei pressi di Chivasso, nel torinese.

I nomi delle persone decedute

Sono state identificate le vittime travolte questa notte da un treno a Brandizzo nel torinese, lungo la ferrovia Torino-Milano: si tratta di Kevin Laganà (22 anni), Michael Zanera (34 anni), Giuseppe Sorvillo (43 anni), Giuseppe Aversa (49 anni) e Giuseppe Saverio Lombardo (53 anni). Tre di loro sono di Vercelli, uno di Chivasso e uno di Brandizzo. Sono tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata nei lavori di manutenzione e armamento ferroviario da quasi 100 addetti.

Assieme gli operai deceduti erano presenti altri due colleghi che sarebbero solo stati sfiorati dal convoglio e sono rimasti illesi. Sotto shock il macchinista che è stato visitato da un'ambulanza sul posto, che guidava con in cabina un secondo collega.

La procura di Ivrea apre un fascicolo d’indagine

La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti sull'incidente ferroviario di Brandizzo avvenuto intorno alla Mezzanotte sulla linea che collega Torino a Milano provocando la morte di 5 operai travolti da un convoglio in corsa a oltre 160 chilometri orari.

Le vittime erano impegnate nella manutenzione della linea quando sarebbero state colpite alle spalle senza alcun avviso. Al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati. La pm di turno, Giulia Nicodemo, si è recata questa notte sul posto per i primi rilievi e le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria del compartimento di polizia ferroviaria di Torino. Poco dopo l'alba è stata informata dei fatti anche la Procuratrice della Repubblica di Ivrea, Gabriella Viglione.