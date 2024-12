Uova e sassi sono stati lanciati da parte degli studenti in corteo a Torino prima sotto la sede dell’Ufficio Regionale Scolastico e poi sotto il Politecnico. Qui gli studenti hanno cercato di forzare il blocco della polizia che protegge l’ingresso e a quel punto sono nate tensioni e scontri con gli agenti. Gli studenti hanno risposto con lanci di sassi e uova contro la polizia che li ha respinti con gli scudi. Poco prima gli studenti e gli agenti si erano fronteggiati sotto la sede dell’Unione degli industriali ma senza arrivare al contatto fisico.

Dopo gli scontri con la polizia al Politecnico, gli studenti si sono sparpagliati per poi radunarsi di nuovo. Durante il percorso in via Verdi è stato poi tentano un blitz per entrare nella sede Rai: comparsa la scritta “complici del genocidio” sul suolo stradale, i manifestanti sono stati allontanati. Dei due fermati per le tensioni, uno, del 2010, è stato subito rilasciato. Il corteo si è concluso a Palazzo Nuovo.