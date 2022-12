La scossa di magnitudo 5.4 avvertita in tutto il Centro Italia

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.4, ha colpito alle 19.10 le Marche ed è stata avvertita in tutta l’Italia centrale. Paura anche a Roma: evacuata la Farnesina. Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita e Preci i paesi più vicini all’epicentro, a una profondità di 9 Km. Diversi i crolli, interruzioni alla corrente elettrica. Telefoni in tilt ad Amatrice e Accumoli. La protezione civile ha chiuso la Salaria nella zona di Arquata.Nella cartina di earthquake.it l'epicentro del terremoto in Val Nerina.