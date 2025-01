Le scosse di un violento terremoto hanno colpito la regione del Tibet, in Cina, provocando almeno 53 morti e il crollo di «molti edifici». Le scosse sono state avvertite anche nella capitale del Nepal, Kathmandu, e in alcune zone dell’India, come riferiscono i media locali.

Video diffusi dall’emittente statale cinese CCTV mostrano case distrutte con muri crollati. Le immagini di sorveglianza rivelano persone in fuga tra i corridoi di un negozio, mentre gli scaffali tremavano violentemente, facendo cadere a terra oggetti. A Lhatse, secondo video geolocalizzati dall’AFP, i detriti erano sparsi davanti ai ristoranti lungo le strade.

Il terremoto ha colpito la contea di Dingri, con una magnitudo di 6.8, vicino al confine con il Nepal, alle 9:05 ora locale (01:05 GMT), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC). Tuttavia, l’US Geological Survey ha riportato una magnitudo di 7.1. «Cinquantatré persone sono state confermate morte e 62 ferite fino a martedì a mezzogiorno», ha riportato l’agenzia di stampa Xinhua. Oltre 1.000 abitazioni hanno subito danni significativi.

«La contea di Dingri e le sue aree vicine hanno registrato forti scosse e molti edifici vicino all’epicentro sono crollati», ha dichiarato la CCTV.

Il presidente Xi Jinping ha richiesto «sforzi massicci per le operazioni di soccorso, con l’obiettivo di ridurre al minimo le vittime, garantire la sicurezza dei residenti colpiti e assicurare loro riparo e calore durante l’inverno». Le autorità hanno inviato tende, trapunte e forniture per le zone colpite, dove le temperature si aggirano intorno ai meno 8 gradi e potrebbero scendere a meno 18 nella notte.

La contea di Dingri, situata in un’area di alta quota, ospita circa 62.000 abitanti ed è sul lato cinese dell’Everest. Sebbene i terremoti siano frequenti nella regione, quello di ieri è stato il più intenso registrato negli ultimi cinque anni in un raggio di 200 chilometri.

Anche aree intorno a Lobuche, in Nepal, vicino all’Everest, hanno sentito il sisma. «Qui ha tremato molto forte, tutti sono svegli», ha dichiarato Jagat Prasad Bhusal, funzionario governativo nella regione di Namche, in Nepal.

Il Nepal si trova su una grande faglia geologica e i terremoti sono comuni. Nel 2015, un sisma di magnitudo 7.8 causò circa 9.000 morti e oltre 22.000 feriti, distruggendo oltre mezzo milione di case. Alcune scosse sono state avvertite anche nello stato indiano del Bihar, ma non si segnalano danni o feriti.