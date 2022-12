PHOTO



Sono almeno cinque le persone morte e oltre quaranta, tra cui 15 bambini, quelle rimaste ferite dopo che un Suv si è lanciato su una parata di Natale nella città di Waukesha, nello stato del Wisconsin, in negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la polizia di Waukesha con un comunicato condiviso su Twitter, spiegando che il bilancio delle vittime potrebbe cambiare. L'ospedale Froedtert di Milwaukee, l'unico centro traumatologico di primo livello nel sud-est del Wisconsin, ha confermato alla Cnn che sta curando persone rimaste ferite nell'attacco, ma non ha fornito numeri, né parlato delle condizioni di salute dei ricoverati. Secondo quanto ha reso noto l'ospedale pediatrico di Milwaukee, il Children's Wisconsin, non ci sono vittime tra i minori. La polizia ha sparato contro l'auto per fermarla, ha spiegato Thompson. Arestato un afroamericano di 39 anni, Darrell E. Brooks Jr. L'uomo ha precedenti penali ed era stato rilasciato del carcere solo da due giorni dietro al pagamento di una cauzione di mille dollari. ''L'indagine è molto fluida'', ha detto il capo della polizia Dan Thompson nel corso di una conferenza stampa. La polizia ha dichiarato che le scuole pubbliche di Waukesha sarebbero state chiuse lunedì.