Per ricordare la scomparsa dicambio di programmazione stasera su Rai 1 che trasmetterà, senza alcuna interruzione pubblicitaria, una nuova puntata di “”, alle 21.25, al posto dell'annunciato "".Si apre con il backstage della serie della Bbc dedicata al gioco della seduzione nel mondo animale, il nuovo appuntamento con “Super Quark”, in onda mercoledì 17 agosto alle 21.25 su Rai 1.E le cose si complicano ulteriormente se si vuole riprendere un corteggiamento. Bisogna appostarsi per ore, giorni o settimane per cogliere il momento giusto. E le condizioni sono sempre disagevoli. Le immagini mostreranno i documentaristi sotto le piogge torrenziali, di notte, divorati dalle zanzare o in mezzo ai salmoni dovendo stare attenti agli orsi. E’ un doveroso omaggio a chi non solo realizza filmati unici, ma permette di conoscere meglio la Natura, per contribuire a salvarla.invece, il racconto di una ragazza guarita da una malattia del fegato grazie alla terapia genica. Obiettivo, inoltre, sui rifiuti organici e i residui agricoli, fra i più difficili da smaltire.Inalcuni impianti all’avanguardia dimostrano come sia possibile gestire lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente e trasformare questi rifiuti in nuove materie da reimmettere sul mercato. Si torna a parlare di salute con un misterioso morbo che dalla fine del 1400 semina la morte fra gli inglesi,, e perché ancora oggi interessa molto. E ancora, nel servizio disi parla di toxoplasmosi, una delle infezioni più diffuse della quale non si conoscono del tutto gli effetti. Alcuni ricercatori dell’Università dihanno trovato il modo di fermare il microbo responsabile con un vaccino destinato ai gatti. Più piccoli, più sicuri e più economici,è andato a vedere a che punto è lo sviluppo della nuova generazione di reattori nucleari che potrebbero aiutare la transizione energetica.Tanti gli ospiti diper le rubriche. Per “” la dottoressaparla di agricoltura verticale con Daniela Franco; per “” il professor Alessandro Barbero racconta del blackout didel 1977; per “” Massimo Polidoro parlerà dei complottisti.sarà anche in seconda serata con “”, “I segreti della sopravvivenza”, saranno il tema del quarto episodio completo della serie Bbc,