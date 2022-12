PHOTO

Sono dieci le persone, che attraverso una pagina Facebook avevano diffamato la famiglia Castagna di Erba, che nella giornata del 21 marzo 2022 hanno patteggiato la pena davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Como, tra i cinque mesi e i 1.400 euro di multa per il reato di diffamazione. L’inchiesta, secondo quanto si apprende, era nata nel 2018 dalla denuncia dei fratelli Beppe e Pietro Castagna. Per la strage di Erba la giustizia italiana aveva condannato all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nella querela si faceva riferimento a una serie di commenti e di affermazioni pubblicati sulla pagina Facebook “Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti” contro la famiglia Castagna. L'amministratrice della pagina, una donna di Lecco, ha scelto di affrontare il processo, mentre altri due imputati hanno invece estinto il reato dopo avere versato 1.500 euro alla Croce Rossa di Erba prima dell'udienza.