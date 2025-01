Strage di Capodanno a New Orleans: Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, alla guida di un pick-up, ha investito la folla che festeggiava in Bourbon Street, causando almeno 15 morti. Secondo fonti investigative citate dalla CNN, Jabbar avrebbe pianificato di uccidere la sua famiglia prima di essere ispirato dall'Isis attraverso sogni. Jabbar, cittadino statunitense e veterano dell'esercito, aveva prestato servizio in Afghanistan. Nei video esaminati dagli inquirenti, ha dichiarato di aver considerato inizialmente di riunire la sua famiglia per una “festa” con l’intenzione di ucciderli, ma successivamente ha cambiato i suoi piani, decidendo di unirsi all’Isis.

Il presidente Joe Biden ha definito quanto accaduto “un atto atroce”. Durante una breve apparizione a Camp David, Biden ha riferito che “le forze dell’ordine e l’intelligence” stanno indagando su possibili collegamenti tra l’attacco di New Orleans e l’esplosione del Tesla Cybertruck a Las Vegas, avvenuta domenica fuori dall’hotel Trump. «Finora, non c’è nulla da segnalare su questo punto», ha aggiunto, come riportato da ABC News.

Biden ha inoltre confermato che Jabbar era «un cittadino americano, nato in Texas. Ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti in servizio attivo per molti anni. Ha anche prestato servizio nella riserva dell’esercito, fino a pochi anni fa». Secondo l’FBI, poche ore prima dell’attacco, Jabbar avrebbe pubblicato video sui social media in cui dichiarava di essere ispirato dall’Isis e manifestava il desiderio di uccidere.

Fonti delle forze dell’ordine hanno confermato ad ABC News che l’FBI sta analizzando i video, registrati presumibilmente durante il viaggio in auto dal Texas alla Louisiana. Jabbar nei filmati fa riferimento ai suoi sogni e al motivo per cui avrebbe dovuto unirsi al gruppo terroristico.

Le indagini continuano per chiarire le motivazioni e il potenziale legame con altri eventi, incluso l’attacco a Las Vegas, mentre il presidente Biden ha ribadito l’impegno del governo per prevenire futuri atti terroristici.