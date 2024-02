La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo di indagine su Paolo Bellini - condannato all'ergastolo in primo grado come quinto uomo dell'attentato in stazione a Bologna il 2 agosto del 1980 - per minacce al figlio Guido Bonini, sentito l'1 febbraio scorso. Il verbale con le sue dichiarazioni è stato trasmesso per conoscenza alla Procura Generale di Bologna, che ne ha chiesto l'acquisizione nel processo d'Appello in corso a Bologna a carico di Bellini, di cui domani si terrà la seconda udienza.

Le dichiarazioni del figlio dell'ex Primula Nera potrebbero quindi essere rese note nel processo. Il figlio ha cambiato cognome per ragioni di sicurezza, assumendo quello di sua madre ed ex moglie di Bellini. Recentemente ha pubblicato un libro, intitolato "Il figlio del male". Dopo la pubblicazione, l'ex di Avanguardia nazionale ha accusato il figlio di calunnia e depistaggio. In una lettera di protesta sul contenuto del libro, inviata ad una testata giornalistica, il figlio avrebbe ravvisato contenuti intimidatori nei suoi confronti. Da qui la denuncia in Procura.