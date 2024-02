Almeno una persona è morta e 14 sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta a Kansas City, nello Stato americano del Missouri, durante la parata per la vittoria nel Super Bowl della franchigia di football dei Chiefs.

Gli spari sono stati esplosi pochi minuti dopo che i giocatori della squadra dei Chiefs avevano promesso ai loro tifosi per il prossimo anno la conquista di un terzo titolo Nfl consecutivo.

Diverse persone lungo il percorso della parata nel centro di Kansas City sono state portate via in barella. In un primo momento il responsabile dei vigili del fuoco aveva dichiarato che erano rimaste ferite tra le 8 e le 10 persone, senza fornire ulteriori dettagli. In un successivo comunicato è stato però riferito che, purtroppo, una persona ha perso la vita.

In un altro comunicato la polizia ha invece fatto sapere di avere effettuato due arresti. I tifosi presenti alla parata sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona il più in fretta possibile. La sparatoria ha interrotto il clima festoso con cui Kansas City stava festeggiando la vittoria dei Chiefs nel Super Bowl di domenica, la terza negli ultimi cinque anni e la seconda consecutiva.