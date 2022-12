Sono morte cinque persone e un’altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un condominio nei sobborghi di Toronto. I medici non temono per la sua vita.

Nello scontro a fuoco con le forze dell’ordine avvenuto a Vaughan (in Ontario), è morto anche l’uomo sospettato di aver sparato, ha riferito il capo della polizia locale. Non è chiaro se abitasse nell’edificio.

Gli agenti giunti sul posto dopo essere stati allertati si sono trovati davanti una scena «spaventosa», con diversi morti. Al momento non si sa se vi fossero legami tra le vittime e il sospetto né quale sia la causa dell’attacco, opera di un unico assalitore.