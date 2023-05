Una sparatoria in una riunione di quartiere in Arizona, negli Stati Uniti, ha provocato due morti e cinque feriti. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 23 di sabato nella città sudoccidentale di Yuma. Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati dichiarati morti negli ospedali di Yuma e un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in aereo in un ospedale di Phoenix con ferite gravi.

Quattro ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono stati curati allo Yuma Regional Medical Center feriti, ma non in pericolo di vita. Le indagini sono in corso ma nessun sospetto è stato arrestato. Ignoro anche il movente.