Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e il leader di Podemos Pablo Iglesia, hanno firmato un documento per formare un nuovo governo di coalizione. «Sono lieto di annunciare un pre- accordo per formare un governo di coalizione progressista: è il miglior antidoto contro l’estrema destra», ha dichiarato Iglesias. L’intesa però non basta: coalizione può contare su 155 seggi su 350, ne mancano dunque 21 per formare una nuova maggioranza.