Tutti morti i passeggeri del sommergibile Titan, disperso da domenica nell'Ocean Atlantico, dove avrebbe dovuto raggiungere il relitto del Titanic ad una profondità di 3.800 metri. La Guardia costiera degli Stati Uniti ipotizza che il sommergibile sia imploso per una "catastrofica perdita di pressione", con la morte delle 5 persone a bordo.

«Ora pensiamo che il nostro Ceo Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding, e Paul-Henri Nargeolet sono tristemente morti», si legge in una nota diffusa da OceanGate, la società che gestiva il sommergibile scomparso, poco dopo che è stata diffusa la notizia che appartengono al Titan i rottami localizzati nella zona di ricerca.

«Questi uomini erano dei veri esploratori che condividevano lo spirito d'avventura, una profonda passione per l'esplorazione e la protezione degli oceani - continua la dichiarazione - i nostri cuori sono con le loro anime e con i membri delle loro famiglie in questo tragico momento. Piangiamo la perdita della vita e della gioia che portavano a chiunque li conoscesse». «Questo è un momento estremamente triste per i nostri dipendenti che sono esausti e in lutto», si legge ancora nella nota che poi ringrazia «le innumerevoli donne e uomini di moltissime organizzazioni» che hanno partecipato alle operazioni di ricerca. «Apprezziamo il loro impegno nella ricerca di questi cinque esploratori», si aggiunge. «Questo è un momento molto triste per l'intera comunità degli esploratori e chiediamo con rispetto che la privacy di queste famiglie sia rispettata in questo momento di dolore».

Alcuni detriti sono stati rinvenuti nel pomeriggio di oggi nelle ricerche del sommergibile Titan, disperso da domenica nell'Oceano Atlantico. La Guardia costiera degli Stati Uniti inizialmente ha reso noto che il ritrovamento, effettuato da un sottomarino controllato da remoto, è avvenuto nel corso delle ricerche nell'area che circonda il relitto del Titanic. Inizialmente non era chiaro se quello che in gergo viene definito 'debris field' fosse collegato al sommergibile, sul quale domenica sono salite 5 persone.