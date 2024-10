Un test preliminare del Dna ha confermato che Yahya Sinwar, leader del movimento islamista palestinese Hamas, è stato ucciso in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica israeliana "Kan". Sinwar era uno dei tre militanti eliminati oggi dalle forze israeliane, e sui loro corpi sono state trovate banconote e carte d'identità false.

Fonti della sicurezza israeliana hanno spiegato che, avendo Sinwar trascorso molti anni nelle prigioni israeliane, le autorità possedevano già campioni del suo Dna, facilitando così l'identificazione. Il test preliminare sul corpo ha confermato la sua identità.

Secondo quanto riportato da "Channel 12", i militari delle Forze di difesa israeliane non erano consapevoli che Sinwar si trovasse nell'edificio colpito ieri durante un'operazione nella Striscia di Gaza. Le truppe avevano individuato diversi miliziani entrare in un edificio e hanno ordinato un attacco, causando il crollo della struttura. Solo dopo aver ispezionato l'area, le forze israeliane hanno notato che uno dei combattenti eliminati somigliava fortemente a Sinwar.

Il cadavere era equipaggiato con un giubbotto militare contenente delle granate, banconote e carte d'identità false. Fonti della sicurezza israeliana hanno spiegato che, avendo Sinwar trascorso molti anni nelle prigioni israeliane, le autorità possedevano già campioni del suo Dna che faciliterebbero l'identificazione.

Le foto del presunto corpo di Sinwar stanno già circolando ampiamente online e l'establishment della sicurezza israeliana ritiene altamente probabile che si tratti del leader di Hamas. Il commentatore politico israeliano Ori Goldberg ha dichiarato ad "Al Jazeera" che la morte di Sinwar rappresenta un "evento significativo" per Israele, motivo per cui l'esercito non annuncerà ufficialmente la notizia fino a quando non sarà "sicuro al 105 per cento". Goldberg ha aggiunto che l'eliminazione di Sinwar potrebbe essere l'unico evento sul terreno capace di spingere Israele a interrompere le operazioni di distruzione su larga scala a Gaza, rappresentando il simbolico successo che Israele ha cercato. "Israele ha combattuto a Gaza senza un piano chiaro, se non quello di eliminare quanti più operativi di Hamas possibile e distruggere il maggior numero di infrastrutture", ha concluso Goldberg.

“Mi auguro che la scomparsa del leader militare di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a Gaza”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina con l'omologo polacco, Radoslaw Sikorski. "Penso che Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas", ha aggiunto.