“Cosa posso dire, è il sogno di tutti diventare il numero 1. Ma al contempo vedere che Djokovic ha dato forfait è un dispiacere per tutti. Gli auguro una pronta guarigione”. Sono le prime parole di Jannick Sinner al termine della sfida ai quarti di finale a Parigi contro il bulgaro Grigor Dimitrov, vinta in tre set, che lo porta per la prima volta alle semifinali del Roland Garros come nuovo numero uno al mondo.

Durante il match, infatti, Novak Djokovic ha annunciato il suo ritiro degli Open di Francia, dopo un fastidio al ginocchio avvertito ieri durante la partita di ottavi di finale contro Cerundolo, vinta al quinto set. Per effetto di questa decisione e dei meccanismi di calcolo dei punti della classifica Atp, da lunedì prossimo Jannik Sinner diventa il nuovo numero uno del mondo, primo italiano ad essere incoronato tale, anche se dovesse uscire sconfitto dall'incontro in corso sul centrale contro Igor Dimitrov.

“Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis - ha detto ancora Sinner - grazie al mio team, sarebbe impossibile senza di loro, e anche senza di voi", ha aggiunto riferendosi al pubblico che lo acclamava. “E' un momento speciale per me - ha proseguito - sono felicissimo di condividerlo con voi, tutti quelli che stanno guardando a casa soprattutto dall'Italia. Vedremo cosa potrò fare venerdì”.