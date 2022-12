PHOTO



Care lettrici, cari lettori, da domani Il Dubbio, diretto da Piero Sansonetti, sarà in edicola. Un quotidiano, un sito web e una web tv che metteranno al centro diritti e garanzie. E' una sfida che affrontiamo con sedici pagine giornaliere, dal martedì al sabato, e con aggiornamenti quotidiani on line. E' il giornale dell'avvocatura italiana. NON è un giornale CONTRO I MAGISTRATI ma è un giornale a difesa dello STATO DI DIRITTO, per un'informazione che sappia creare il confronto e la discussione senza urla e steccati. E' edito dalla Fondazione Fai del Consiglio nazionale forense.Abbiamo scelto questo nome perché, in un momento di FORTI INTEGRALISMI E CERTEZZE, pensiamo che sia l'informazione sia la cultura debbano esercitare il dubbio, la domanda, il confronto. QUESTE LE CITTA' DOVE POTRETE ACQUISTARE IL GIORNALE: Roma, Napoli, Bari, Ancona, Pescara, Milano Torino, Genova, Bologna, Firenze, Padova e Mestre. Se abitate in una città che non è raggiunta dalla distribuzione, potrete leggere il Pdf sul sito. Le prime due settimane la consultazione è gratuita, in seguito è possibile sottoscrivere l'abbonamento on line. BUONA LETTURA A TUTTE E TUTTI