PHOTO



Il pattugliatore Bettica della Marina Militare, durante l'attività di sorveglianza e sicurezza marittima nel Canale di Sicilia, ha individuato al largo delle coste libiche un barcone in precarie condizioni di galleggiamento con numerosi migranti a bordo. Poco dopo il barcone si è capolvolto a causa del sovraffollamento e dell'instabilità dovuto all'elevato numero di persone a bordo. Nave Bettica, giunta nelle immediate vicinanze, ha lanciato zattere di salvataggio e salvagenti, mentre la fregata Bergamini, anch'essa in zona, ha inviato il proprio elicottero e mezzi navali in soccorso. Al momento sono stati salvati 562 migranti e recuperate 7 salme, a bordo della nave Bettica. Continuano le operazioni di recupero.