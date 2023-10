Durante la notte circa 70 terroristi di Hamas hanno varcato il confine tra Israele e la Striscia di Gaza e si sono infiltrati a Be'eri. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. La maggior parte di questi miliziani sono stati uccisi in battaglia con le truppe dell'Idf, ma altri sono ancora nascosti nelle case del kibbutz, ha precisato.

Dove si combatte

A 48 ore dall'attacco lanciato da Hamas, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la Striscia di Gaza sono ancora in corso combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani. I combattimenti sono in corso a Be'eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim. Alcuni terroristi impegnati negli scontri si trovavano in Israele dopo l'attacco preliminare di sabato, mentre altri hanno attraversato il confine negli ultimi due giorni.