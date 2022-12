Le esperienze di Alternanza Scuola- Lavoro ( Asl) in cui è coinvolto il Consiglio Nazionale Forense con i laboratori dedicati alle start up, raccolgono i primi frutti con la partecipazione al progetto SenSAT della Fondazione Bruno Kessler ( FBK), accolto nel programma della Smart city week 2018 della città di Trento.

La collaborazione tra il Consiglio Nazionale Forense e Fbk nasce il 27 ottobre 2017 con la sottoscrizione di una convenzione triennale con la quale le parti si impegnano a promuovere e valorizzare occasioni di incontro con le Istituzioni scolastiche per avvicinare le nuove generazioni a metodologie di lavoro condivise, innovative e partecipate, nella convinzione che l’esposizione alla ricerca scientifica ( Fbk) e la promozione della cittadinanza attiva ( Cnf) siano la base per lo sviluppo di una società responsabile e sostenibile.

SenSAT nasce proprio dall’applicazione di un modello innovativo di Asl, già collaudato con il progetto DomoSens, che nell’anno scolastico 2016- 2017 ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di un rivelatore per il monitoraggio della qualità dell’aria per ambienti domestici. Con DomoSens oltre 200 studenti provenienti da 8 Istituti scolastici hanno partecipato attivamente a tutte le fasi progettuali e opertive del progetto e replicheranno quest’anno il processo produttivo adeguandolo ai rifugi alpini della SAT. Al Centro di SenSAT infatti, c’è il rifugio alpino come luogo di sperimentazione e sensibilizzazione per avvicinare i ragazzi a una realtà spesso sconosciuta.

«Rimane aperta la possibilità che da questa esperienza, insieme a quella di DomoSens, possa nascere una realtà imprenditoriale innovativa, start up o cooperativa, così come un modello innovativo di alternanza scuola- lavoro trasferibile altrove», spiega Pierluigi Belluti, responsabile scientifico per FBK, che sottolinea come l’adesione al progetto da parte di rappresentanze nazionali quali il Consiglio Nazionale Forense e l’Adi (Associazione per il Disegno Industriale), potrà rendere le esperienze svolte a Trento modelli esportabili e replicabili ovunque vi sia la sinergia fra istituiti di ricerca e Ordini forensi.