Questa mattina è esploso, in via Brioschi - zona Nabigli - a Milano, l'ultimo piano di una palazzina. La causa, secondo l eprime ipotesi, sarebbe una fuga di gas.Nell'esplosione sono rimaste vittime una coppia e una donna. Gravissime invece due bambine, di 7 e 11 anni, rimaste ustionate. Ferito anche il padre delle due. In tutto sono 9 i ricoverati, tra cui una donna incinta.Il boato dell'esplosione si è sentito a diversi chilometri di distanza. Ora i soccorsi scavano nelle macerie in cerca di altri eventuali superstiti. Difficile, al momento, essere certi che non ci sia nessuna altra vittima: molti degli inquilini, infatti, sono studenti che non risiedono a Milano.