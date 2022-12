PHOTO



Sono 105.418, le perone attualmente positive, 1.127 in più rispetto a ieri, con 2.667 nuovi contagi (ieri 2.972). Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: sono infatti 3.079 le persone in terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri e mille in meno rispetto a due settimane fa, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 27.643, ovvero 368 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi: 74.696 persone, ovvero il 71% del totale. Sono 578 le vittime nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 21.645 decessi. Sono, invece, 38.092 le persone guarite in totale, 962 in più rispetto a ieri. https://www.youtube.com/watch?v=tOKRldnHsZk